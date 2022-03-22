ASELSAN'dan 32.5 milyon dolarlık anlaşma

Aselsan uluslararası bir müşteri ile 32,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme kapsamında Aselsan yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı yapacak.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile uluslararası bir müşterisi ile 32,55 milyon dolar değerinde satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

ASELSAN'dan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 32.550.370 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatları parçalı olarak on sekiz ay içerisinde gerçekleştirilecektir.”