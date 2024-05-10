ASELSAN'a 30 milyon dolarlık yeni sipariş!

ASELSAN'a sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik sistemlerinin üretimi için 30 milyon dolar tutarında ek sipariş verldi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan, sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ASELSAN'a 30 milyon dolar tutarında ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildiği ifade edildi.