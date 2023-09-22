ASELSAN İzmir TEKNOFEST’de vitrinde olacak!
ASELSAN'ın Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, Toygun Elektro Optik Sensör Sistemi ve HİSAR A+ Füze Fırlatma Sistemi'nin de aralarında bulunduğu 20 yerli sistemi festivalde sergilenecek.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in destekçilerinden ASELSAN, etkinliğin İzmir durağında da savunma sanayisi alanındaki 20 yeni sistemini ziyaretçilerle buluşturacak.
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, "ayakları yere basmayan festival" mottosuyla düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'nın ardından 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de teknoloji tutkunlarına kapılarını açacak.
Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğünde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, 300 metrekarelik stant alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.
İzmir'de 5 gün sürecek festival, havacılık gösterileri, ödül törenleri, simülasyon alanları, eğitici atölyeleri, sahne şovlarıyla gençlere teknoloji serüveni yaşatacak.
ASELSAN standında özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemler de sergilenecek.