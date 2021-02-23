ASELSAN en yüksek satış ve kârlılığa ulaştı

ASELSAN, 2020 yılını rekor sonuçlarla tamamladı. Şirketin konsolide net satışları geçen yıla göre yüzde 24 oranında artarak 16 milyar lira seviyesini aştı.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 38 oranında yükselerek 4 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. FAVÖK marjı ise öngörülerin de üzerine çıkarak yüzde 24,4 ile şirket tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta 1 milyar dolarlık sipariş eşiği aşıldı

ASELSAN, pandemi nedeniyle ülkeler arası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020 yılında ihracatına devam etti.

Şirket, 2020 yılı içinde 6 yeni ülke ile toplam 446 milyon dolar tutarında sözleşme imzalayarak ihracat hacmine katkı sağladı. Yurtdışından yeni alınan siparişlerin katkısıyla yurtdışı bakiye siparişler 1 milyar dolar eşiğini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Toplam bakiye siparişler de 9,5 milyar doları olarak gerçekleşti.

"Faaliyetlerimize bir gün ara vermedik"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 2020 yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Pandeminin olumsuz etkilerinin her alanda hissedildiği 2020 yılında ülkemiz için taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olarak, “ASELSAN durmaz, duramaz!” dedik ve faaliyetlerimize bir gün olsun ara vermedik. Salgının ilk etkilerinin görülmeye başladığı andan itibaren ASELSAN içinde çok etkin bir karar mekanizmasını hayata geçirdik. Bir taraftan Devletimizin ihtiyaç ve beklentilerini gözetirken, diğer taraftan da çalışanlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri eksiksiz bir şekilde almaya çalıştık. 2020 yılında ASELSAN 3,3 Milyar TL seviyesinde Ar-Ge harcaması yaparak Teknoloji ve Ar-Ge alanındaki faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. ASELSAN’a ürün ve hizmet sağlayan 4 bini aşkın tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için finansal ve operasyonel tüm imkânlarımızı seferber ettik. 2020 sonunda ulaştığımız yüksek ciro ve kârlılık rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim stratejilerimizin sonucudur."

3 kıtada 12 ülkede faaliyet

"ASELSAN olarak 3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ediyoruz. 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küresel Liderlik vizyonumuzun meyvelerini geçtiğimiz yıl itibariyle toplamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. 2020 yılı en yüksek ihracat tahsilatının yapıldığı, en fazla ihracat siparişinin alındığı ve ihracat yapılan ülke sayısının 70’e çıkarıldığı çok verimli bir yıl oldu. Yurtdışı müşterilerimizle olan süreçlerimizi bulundukları ülkede, tam zamanında ve etkin olarak çözüme kavuşturma stratejimizin parçası olarak geçtiğimiz yıl 3 ülkede şirket kurduk, ofis ve şube açtık. Bu atılımlarla yurtiçinde ve yurtdışındaki toplam iştirak ve şube sayımız 28 adede ulaştı."

Yurt içi firmaların payı 2020 yılında yüzde 73'e yükseldi

Prof. Dr. Haluk Görgün, 2020 yılında sadece ASELSAN ve iştiraklerinin değil, birlikte çalışılan 4 bini aşkın tedarikçinin de finansal ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Görgün, geçtiğimiz yıl iş ortaklarına 12 milyar lirayı aşkın ödeme yaparak pandeminin neden olduğu likidite baskısını ekosistemde asgari seviyeye indirdiklerini söyledi.

ASELSAN’ın toplam alımları içerisinde yurt içi firmaların payı 2020 yılında yüzde 73'e yükseldi.

Verilen her 10 siparişten 9 adedi KOBİ niteliğindeki firmalara yönlendirildi. ASELSAN yılı rekor seviyede nakit tahsilatıyla tamamlarken yıl boyu devam ettirilen başarılı işletme sermayesi yönetimi sayesinde şirket yılı net nakit pozisyonu ile kapattı. Şirketin yıl sonu nakit mevcudu 4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.