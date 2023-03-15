ASELSAN, BAYKAR'ın kampanyasına katıldı!

ASELSAN, BAYKAR tarafından depremzede öğrencilerin eğitimine destek olmak adına başlatılan Gençlere Tablet bağış kampanyasına katıldı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın çağrısına katılan ASELSAN, Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladıklarını duyurdu.

ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey gençlerimizin parlak geleceğinin önünde duramaz. Teknofest paydaşı olarak, ASELSAN'ımızın Asil Derneği üzerinden YKS ve LGS'ye girecek afet bölgesindeki öğrenciler için 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.