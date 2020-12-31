Türk savunma sanayisinin en önemli kurumlarından biri olan Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), 2020'yi ihracatla kapattı.

ASELSAN, komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri ihraç edecek.

2021'de teslim edilecek ürünlerin sözleşme bedeli 38,3 milyon dolar.

ASELSAN'dan 308,7 milyon TL'lik sözleşme değişikliği açıklaması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak bugün toplam 308,7 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN AŞ ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 31 Aralık 2020 tarihinde toplam 308 milyon 692 bin 989 TL tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024 yılına kadar tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.