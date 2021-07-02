AjansHaber.com.tr Ekonomi ASELSAN, 13,3 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi

ASELSAN, 13,3 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 13 milyon 319 bin 359 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 13 milyon 319 bin 359 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

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