ASELSAN, 13,3 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 13 milyon 319 bin 359 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.