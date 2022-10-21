Asbestli gemiyle ilgili iddialara adı geçen şirketten yalanlama geldi!

Nae Sao Paulo'nun satış ihalesine katılan ve gemiyi alan SÖK Denizcilik firmasının ardından en yüksek ikinci teklifi veren İzmir merkezli Rota Shipping şirketinin, Türkiye'ye gelemeyen gemiyi satın alacağı yönünde Uluslararası medyada çıkan haberlere şirket Yönetim Kurulu Başkanı İlker Sarı açıklık getirdi.

Rota Shipping Şirketinden ilk açıklama

Türk yetkililer tarafından ülke karasularına alınmayacağının duyurulmasının ardından 2 Ekim’de Brezilya’ya geri taşındıktan sonra çevresel riskler gerekçesiyle kıyıya yanaşmasına izin verilmeyen tartışmalı Nae Sao Paulo hurda gemisini alacağı iddia edilen Rota Shipping adlı şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı İlker Sarı, “O gemiyi almak çılgınlık olur” ifadelerini kullandı.

Satın alma talebimiz olmadı

İzmir merkezli Ege'de Yedigün Gazetesi muhabirinin ulaştığı Rota Shipping şirketi Yönetim kurulu başkanı İlker Sarı, “Nae Sao Paulo adlı gemi ile ilgili olarak bizim hiçbir şekilde bir satın alma talebimiz olmadı.” diye konuştu. Sarı yaptığı açıklamada, “Sao Paulo adlı gemi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar nedeni ile ihaleye katılan şirketlerden biri olduğumuz için medyadan ve sivil toplum kuruluşlarından sürekli sorular alıyoruz. Çeşitli aracı firmalar zaman zaman gemiyi alıp almayacağımızı soruyorlar. Kendilerine, "mevcut sorunlar ortada iken bu gemiyi almak bizim için çılgınlık olur" cevabını veriyoruz. Söz konusu problemler olmasaydı bu gemiyi alabilirdik ama bu problemler çözülmüş olsa muhtemelen gemi sahibi kendisi gemiyi Türkiye'ye getirirdi. Böyle bir durumda bize satması anlamsız olur” diye konuştu.