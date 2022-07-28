Asayiş uygulamasında aranan 269 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün 1. aşamada 19.00-21.00 saatleri arasında kent genelinde 185 noktada 2 bin 540 personel, 2 Deniz Limanı Şube botu ve polis helikopterinin desteğiyle sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada da 2 bin 455 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatleri arasında "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 197 bin 826 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli ile yoklama kaçağı 252 kişi yakalandı.

Aramalarda, 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, uzun namlulu silah ile 50 fişek, 339 gram uyuşturucu madde, 346 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 465 lira ele geçirildi.

13 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında 28 bin 111 araç ve 190 motosiklet kontrol edildi. Toplam 984 araç ve motosiklet ile 63 sürücüye işlem yapılırken, 13 araç trafikten men edildi. Uygulamada, 1 milyon 196 bin 866 lira trafik cezası kesildi.

Uygulamalarda 1347 umuma açık yer denetlenirken 379 iş yerine idari işlem yapıldı, 31 kişiye ise 16 bin 814 lira para cezası verildi.