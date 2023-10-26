Asansör faciası göz göre göre gelmiş!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda asansör kazası sonucu üniversite son sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

Ertaş'ın trajik ölümü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kazanın ardından yurt binası önünde toplanan öğrenciler yurt yönetimini protesto etti.

Kazadan aylar önce yurtta kalan öğrencilerin, forum sitesine yazdığı mesajlar ise büyük ihmali gözler önüne serdi.

Facia göz göre göre gelmiş!



🔹Aydın KYK'da, #asansör kazası sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetmişti.



🔹Yurtta kalan öğrencilerin, forum sitesine yazdığı mesajlar büyük ihmali gözler önüne serdi.



🔹Aynı asansörde daha önce de bazı öğrenciler 40 dakika mahsur kalmış. pic.twitter.com/CZPI9uEL0h — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 26, 2023

"Birine bir şey mi olması gerekiyor"

Aynı asansörde daha önce de bazı öğrenciler 40 dakika mahsur kalırken, bir öğrencinin paylaştığı, "Sorunun çözülmesi için birine bir şey mi olması gerekiyor" mesajı ise konuyu özetler nitelikteydi.

Olay nasıl meydana geldi?

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirterek, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yurdun önünde toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, slogan atarak olaya tepki gösterdi.