Arzu Yanardağ güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
90’lı yıllara damga vuran Arzu Yanardağ, güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, başrolünde yer aldığı “Hükümet Bey” filmiyle 12 Mayıs’ta beyaz perdeye geri dönüyor.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve manken Arzu Yanardağ, başrolünde yer aldığı “Hükümet Bey” filmiyle 12 Mayıs’ta beyaz perdeye geri dönüyor.
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Başrolünde yer aldığı Hükümet Bey filminde, güzel oyuncuya Erkan Bektaş eşlik edecek.
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Yapımcılığını Barbaros Özyurt'un üstlendiği, senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın yaptığı "Hükümet Bey" Hatay'da 20 yıl önce yaşanmış gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlandı.
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