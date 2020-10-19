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Artistik buz pateninde 2 madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Trophy Yarışması'nda senior erkekler kategorisinde Burak Demirboğa ikincilik, junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan ise üçüncülük elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Trophy Yarışması'nda milli sporcular iki madalya kazandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, senior erkekler kategorisinde Burak Demirboğa ikincilik, junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan ise üçüncülük elde etti.

Senior erkekler kategorisinde Başar Oktar ise yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

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