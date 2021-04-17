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'Artık ülkenize dönebilirsiniz, güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var'

Danimarka'da Suriyeli mülteciler için hazırlanan bilboardlarda, "Ülkenize artık dönebilirsiniz, güneşli Suriye’nin size ihtiyacı var" denildi.

Danimarka'da son haftalarda 94 Suriyeliye oturma izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

Gelecek haftalarda bu sayının çok daha artacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Suriye'de başkent Şam dahil bazı bölgelerin geri dönüş için güvenli bölge addedildiğini söyledi.

Kofod, Suriye'ye gönüllü geri dönecek sığınmacıların zorla sınırdışı edilmekten kurtulacaklarını ve mali destekten faydalanacaklarını duyurdu.

Danimarka'da Suriyeli mülteciler için hazırlanan bilboardlarda, "Ülkenize artık dönebilirsiniz, güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var" denildi.

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