Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü kalıcı listeye alındı.

Geçmişi milattan önce 5 binli yıllara dayanan höyüğü, her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor. Şimdiye kadar yapılan kazılarda çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.

7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü, 2014'te geçici listeye alınmıştı.

“Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu”

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ersoy, “Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu” dedi.