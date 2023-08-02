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Arsenallı yıldız Beşiktaş gündeminde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Arsenal'den ayrılması beklenen Nicolas Pepe'yi gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, yaz döneminde Arsenal'den ayrılması beklenen Nicolas Pepe'yi radarına aldı.

Fildişili futbolcu, sözleşmesinde son yıla girmiş bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki sağ kanadın sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girecek.

Pepe, Arsenal'e 2019'da Lille'den 80 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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