Arsenal'in, Galatasaray'a teklifi belli oldu!

Arsenal’li yetkililer, Sacha Boey için masaya 17 milyon euro'luk flaş bir teklifle oturdu. Fransız yıldız için gelen bu teklif sonrası Erden Timur, İstanbul'da bulunan Dursun Özbek ve Galatasaraylı idarecilere haber verdi. Ortak bir kararla Sacha Boey için yapılan bu ilk teklif geri çevrildi ve rakamın artırılmasını istedi.

Erden Timur, istenilen rakamı iletti

Arsenal’li yetkililer, bunun üzerine Galatasaray'dan Boey için bir bonservis fiyatı istedi. Galatasaray cephesi ise Boey için istedikleri rakamın 25 milyon euro olduğunu iletti ve aşağısında bir teklifi kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

Arsenal yeni teklifini sunacak

Bu gelişme üzerine Arsenal cephesi önümüzdeki günlerde, yeni tekliflerini sunacağını iletti.

23.85 Milyon Euro kar

22 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey, Rennes altyapısından yetişti ve 2021 yazında 1.15 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, 25 milyon Euro’ya satışı gerçekleştirirse Boey'den tam 23.85 milyon euro kar elde etmiş olacak.

Galatasaray formasıyla bu sezon 31 resmi maça çıkan Sacha Boey, 1 gol atıp 4 asist yaptı.