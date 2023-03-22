ArsaVev'e global kalite ödülü!

Bu yıl 18.’si Londra’da düzenlenen “Avrupa Kalite Zirvesi”nin teması “ArGe, İnovasyon ve Hizmet Kalitesi” oldu.

Alanında başarılı firma, kişi ve kurumların ödüllendirildiği gecede ArsaVev, inovasyon dalında kalite ödülüne layık görüldü.

Bülent Öztürk, ödülünu Londra Southwark Belediye Başkanı Sunil Chopra’dan aldı.

Öztürk, ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında; “Öncelikle burada, bu kadar başarılı iş insanı ile birlikte olmak çok gurur verici, bizi böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için herkese teşekkür ederim. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz, devleti ve milleti ile bu zor günleri aşacak ve hatta her zaman olduğu gibi güçlenerek çıkacaktır.

V Club ve ArsaVev olarak, insanların erişilebilir bütçeler ve şartlarla tapulu, altyapısı hazır ve sosyal alanlarla donatılmış arsa sahibi olabilmeleri amacıyla 2019 yılında yola çıktık. Buradan gururla ifade etmek isterim ki, tarihimizde yatırımcılarımıza hiç kaybettirmedik. 4 yıldan az bir süre zarfında, 17 farklı lokasyonda, 3 milyar TL’nin üzerinde ciro ile 11.200 kişiyi konut, otel, yurt ve imarlı arsa sahibi yaptık.”

“Dünyada gelişmiş ülkelerinin nerdeyse her sektörde kullandığı paylaşım ekonomisi modeliyle Türkiye’de bir ilk olan Village Club’ı kurduk. Bu modelle tüm müşterilerimiz geliştirdiğimiz her projedeki sosyal alanlardan faydalanabilme hakkına sahip oldu.

Bir örnekle anlatmam gerekirse; Ankara Beypazarı’nda geliştirdiğimiz projeden arsa satın alan müşterimiz Assos Ayvacık’taki projemizdeki zeytinyağı atölyesini kullanıp kendi zeytinyağını kendisi üretirken, Dikili projemizden arsa sahibi olan müşterimiz Avşa’daki projemizin misafir evini kullanabilme şansını yakaladı.”

ARSAVEV’DEN ARSA İHRACATI VE İTHALATI

Öztürk konuşmasına şöyle devam etti;

“2023 yılından itibaren ise arsa ihracı ve arsa ithalatı yapmaya hazırlanıyoruz. Yurtdışından müşterilerimizi Türkiye’de geliştirdiğimiz arsalarla buluşturabilmek için Almanya, Hollanda Belçika Fransa Avusturya ve İngiltere’de satış ofislerimizi kuruyoruz. Aynı zamanda da kurduğumuz global arsa geliştirme departmanı sayesinde İngiltere’de Almanya’da Yunanistan’da ve ABD’de arsa projeleri geliştirmeyi planlıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha şahsım ve ARSAVEV adına, bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımı sunarım.”