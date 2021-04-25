AjansHaber.com.tr Gündem Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 ölü

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın: 4 ölü

Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde mahsur kaldığı iddia edilen 4 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Söndürme çalışması sırasında iş yerinde bulunan 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışması yapılıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Thodex kurucusundan yeni açıklama
Thodex CEO'sunun Whatsapp mesajları ortaya çıktı
Thodex açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'a resti çekti
51 ile daha Büyükşehir statüsü
'128 milyar dolar' iddiasının mimarı Cem Uzan mı?
Putin son karşı hamlesini yaptı