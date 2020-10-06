AjansHaber.com.tr Dünya Bomba sesini duyunca arkasına bile bakmadı

Arkasına bakmadan kaçan Ermeni

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan okuyan şahsın, patlama sesini duyunca olanca hızıyla kaçmaya başlaması, alay konusu oldu.

Azerbaycan’a ait Karabağ’ı 30 yıldır işgal eden Ermenistan, provokatif saldırılarını artırarak geçtiğimiz günlerde sivillere saldırı düzenledi. Türk sivilleri öldüren Ermenistan’a, Azerbaycan güçleri anında karşılık verdi. Ağır kayıplar veren Ermenistan’da seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan’da da savaş durumu ilan edilirken, bölgede çatışmalar alevlendi. Azerbaycan güçleri, özellikle hava harekatlarıyla Ermenileri adeta kilitledi.

Bölgede yaşayan bir Ermeni, Azerbaycan’ı yeneceklerini iddia ederek adeta meydan okudu. Bir röportaj sırasında, “Onları yeneceğiz. Bizim sayımız 120 bin, onlar milyonlarca olabilir ama bana inanın” diyen Ermeni, küstah sözlerini sürdürürken bölgede patlama oldu.

Biraz önce Azerbaycan’a meydan okuyan Ermeni’nin, patlama sesini duyar duymaz bölgeden olanca gücüyle kaçması, dünya kamuoyunda alay konusu oldu.

Söz konusu görüntülerde, patlamadan sonra Ermeni askerlerinin de kaçtığı görüldü.

 

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