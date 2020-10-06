Arkasına bakmadan kaçan Ermeni

Azerbaycan’a ait Karabağ’ı 30 yıldır işgal eden Ermenistan, provokatif saldırılarını artırarak geçtiğimiz günlerde sivillere saldırı düzenledi. Türk sivilleri öldüren Ermenistan’a, Azerbaycan güçleri anında karşılık verdi. Ağır kayıplar veren Ermenistan’da seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan’da da savaş durumu ilan edilirken, bölgede çatışmalar alevlendi. Azerbaycan güçleri, özellikle hava harekatlarıyla Ermenileri adeta kilitledi.

Bir röportaj sırasında #Azerbaycan'a meydan okuyan Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri patlama sesini duyunca hızla kaçmaya başladı.

🔹Şahıs, “Onları yeneceğiz. Bizim sayımız 120 bin, onlar milyonlarca olabilir ama bana inanın” demişti. pic.twitter.com/Lyn3qLK1gE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 6, 2020

Bölgede yaşayan bir Ermeni, Azerbaycan’ı yeneceklerini iddia ederek adeta meydan okudu. Bir röportaj sırasında, “Onları yeneceğiz. Bizim sayımız 120 bin, onlar milyonlarca olabilir ama bana inanın” diyen Ermeni, küstah sözlerini sürdürürken bölgede patlama oldu.

Biraz önce Azerbaycan’a meydan okuyan Ermeni’nin, patlama sesini duyar duymaz bölgeden olanca gücüyle kaçması, dünya kamuoyunda alay konusu oldu.

Söz konusu görüntülerde, patlamadan sonra Ermeni askerlerinin de kaçtığı görüldü.