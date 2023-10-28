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Arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde Eslem Zehra Kızıltuna (26) misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu. Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kemer'de yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, dün gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirdi. Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

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