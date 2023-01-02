Okul bahçesinde cinayet: Arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.