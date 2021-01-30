Arka Sokaklar'ın Rıza Babası karakolluk oldu

Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi. 78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

"ÇOK BAĞIRIP ÇAĞIRINCA ŞÜPHELENDİM"

Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.

"DOĞRUYA GİTTİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"

Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı, "Emniyetten bazı dostlarım, 'Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" demişti.