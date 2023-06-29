Arjantinli yıldız sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın!

Önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SportMediaset, Galatasaray'ın Leandro Parades konusunda mutlu sona çok yakın olduğunu iddia etti.

6 milyon euro teklif edildi

Habere göre sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'e Arjantinli orta saha için 6 milyon euro teklif etti. Cimbom, 28 yaşındaki futbolcuya ise senelik 2,5 milyon euro'dan 2027 yılına kadar sözleşme teklif etti.

Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren deneyimli orta saha, Serie A'da çıktığı 25 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Transfermarkt verilerine bakıldığında ise Arjantinli oyuncunun Galatasaray'a transferi oldukça düşük bir ihtimal olarak görünüyor.