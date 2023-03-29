Arjantinli yıldız Galatasaray hakkında kararını verdi!

Adı son zamanlarda sık sık Cimbom ile anılan yıldız futbolcu, şu an için takımından ayrılmayı düşünüyor.

İtalyan devi Juventus'un en etkili hücum oyuncularından biri olan ve beklenmedik anlarda beklenmedik işler yapan Angel Di Maria, daha iyi bir kontrat ile Juventus formasını giymeye devam edecek gibi görünüyor.

İtalya'daki yaşamını memnun olan Arjantinli, oynadığı futbol ile Juventuslu taraftarlar tarafından da idol olarak kabul ediliyor. Bu olumlu gidişattan çok memnun olan Di Maria, Juventus ile şimdiden sözlü anlaşmaya vardı ve yazın bitecek olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.