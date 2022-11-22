Arjantin'e grubunun ilk maçında büyük şok!

2022 Fifa Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan karşısında büyük bir şok yaşadı. Maça favori olarak çıkan Arjantin ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmayı 1-2 kaybetti.

Lusail Stadium'da oynanan karşılaşmayı Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılığını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.

Maç öncesinde Arjantinli taraftarlar Lionel Messi'ye büyük destek ve sevgi gösterisinde bulundu. Arjantinli efsane oyuncu Diego Armando Maradona'nın posterlerini de taşıyan taraftarlar galibiyet sonucunda mutlu olduklarını dile getirdi.

Maçın 10. dakikasında Lionel Messi penaltıdan topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu penaltı golüyle tamamlandı.

İkinci yarıya Suudi Arabistan daha istekli başladı. Arjantin defansının bir anlık dalgınlığını iyi değerlendiren Saleh Al Shehri 48. dakikada takımının beraber golünü kaydeden isim oldu. 53. dakikada ise sahneye Salem Al Dawsari çıktı. Suudi Arabistan'ın kaptanı sağına çektiği topu ayak içiyle kalecinin uzanamayacağı yere bırakarak skoru 2-1'e getirdi. Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve maç bu skorla tamamlandı.