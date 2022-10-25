Arıtılmış suların yeniden kullanımı artıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu” ile arıtılmış atık suların kullanım alanlarını ve kriterlerini yeniden belirledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suların kullanım alanlarını genişletmek ve
bu alanlardaki kriterleri belirlemek için “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”nde
revizyona gitti. Yapılan düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda, oluşan atık
suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımı ve bu sayede su kullanımının azaltılması
amaçlanıyor.
İlk olarak 1988 yılında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile arıtılmış atık suların yeniden
kullanımına ilişkin hükümler geliştirilmiş, 2010 yılında ise yayımlanan “Atık Su Arıtma Tesisleri
Teknik Usuller Tebliği”nde “Arıtılmış Atık Suların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri”
yer almıştı. Bu düzenlemeler doğrultusunda günümüzde arıtılmış atık sular; peyzaj ve
tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel
ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden değerlendiriliyor. Bu kapsamda su
kullanım oranında da azalma sağlandığını görülüyor.
“Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise
yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor”
“Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu”yla arıtılmış atık suların yeniden
kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Yapılan düzenlemeyle atık suların kullanım alanları genişletildi. Atık suların endüstriyel
tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda ise yangın
söndürme ve genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi. Böylelikle
döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımı azaltılacak, oluşan atık suların arıtılarak
farklı alanlarda yeniden kullanımıyla birlikte su kaynaklarının miktar ve kalite açısından
korunması sağlanacaktır.”
Açıklamada kuraklık ve su kaynakları üzerindeki artan baskı ile su kaynakları potansiyelinin
azalması nedeniyle arıtılmış atık suların alternatif bir su kaynağı olarak yeniden kullanım
oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılmasının hedeflendiği
vurgulandı.
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