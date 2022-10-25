Arıtılmış suların yeniden kullanımı artıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suların kullanım alanlarını genişletmek ve

bu alanlardaki kriterleri belirlemek için “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”nde

revizyona gitti. Yapılan düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda, oluşan atık

suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımı ve bu sayede su kullanımının azaltılması

amaçlanıyor.

İlk olarak 1988 yılında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile arıtılmış atık suların yeniden

kullanımına ilişkin hükümler geliştirilmiş, 2010 yılında ise yayımlanan “Atık Su Arıtma Tesisleri

Teknik Usuller Tebliği”nde “Arıtılmış Atık Suların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri”

yer almıştı. Bu düzenlemeler doğrultusunda günümüzde arıtılmış atık sular; peyzaj ve

tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel

ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden değerlendiriliyor. Bu kapsamda su

kullanım oranında da azalma sağlandığını görülüyor.

“Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise

yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor”

“Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu”yla arıtılmış atık suların yeniden

kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



“Yapılan düzenlemeyle atık suların kullanım alanları genişletildi. Atık suların endüstriyel

tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda ise yangın

söndürme ve genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi. Böylelikle

döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımı azaltılacak, oluşan atık suların arıtılarak

farklı alanlarda yeniden kullanımıyla birlikte su kaynaklarının miktar ve kalite açısından

korunması sağlanacaktır.”

Açıklamada kuraklık ve su kaynakları üzerindeki artan baskı ile su kaynakları potansiyelinin

azalması nedeniyle arıtılmış atık suların alternatif bir su kaynağı olarak yeniden kullanım

oranının 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılmasının hedeflendiği

vurgulandı.