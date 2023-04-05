Arık: “Kayseri uçurumun eşiğine getirildi”

Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerini paylaşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Türkiye'yi uçuracağını söyleyen iktidar Türkiye gibi ticaret ve sanayi şehri Kayseri’mizi de uçurumun eşiğine getirdi. BDDK verilerine göre, Kayseri'de son on beş yılda tüketici kredisi 28,7 kat, takipteki tüketici kredisi ise 72,1 kat arttı” diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık AKP iktidarının sanayi ve ticaret kenti Kayseri’yi uçurumun eşiğine getirdiğini söyledi. Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilenini paylaşan Arık, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla kullanılan kredi verilerini açıkladı. Bu veriler de gösteriyor ki, Türkiye'yi uçuracağını söyleyen iktidar Türkiye gibi ticaret ve sanayi şehri Kayseri’mizi de uçurumun eşiğine getirdi. BDDK verilerine göre, Kayseri'de son on beş yılda tüketici kredisi 28,7 kat, takipteki tüketici kredisi ise 72,1 kat arttı. Faize karşı olduğunu söyleyenler servetlerine servet katarken, maalesef borcu borçla kapatmaya çalışan Kayserili hemşehrimin faiz ödemekten âdeta beli büküldü.” diye konuştu.