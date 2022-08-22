Arif Verimli'den Müge Anlı'ya olay sözler!
Tam 14 yıl boyunca ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mesai yapan Prof. Dr Arif Verimli, Müge Anlı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü psikiyatr Arif Verimli, tam 14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kameraların karşısına geçmişti.
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Arif Verimli, katıldığı bir YouTube programında merak edilen soruları yanıtladı.
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Yasemin Özçelik'in sorularını yanıtlayan Verimli, “14 yıl emek verdiniz Müge Anlı’ya, biz çok üzüldük. Kırgın mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız?
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