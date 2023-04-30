Ardahan'da amatör maçta kavga çıktı

Serhat Ardahanspor ile Göle Belediyespor, 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda play-off maçında karşılaştı. Serhat Ardahanspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 90+2. dakikasında iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü.

Hakemin bazı futbolculara kırmızı kart gösterdiği kavgaya polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga nedeniyle tatil edilen maçla ilgili kararın daha sonra verileceği bildirildi.