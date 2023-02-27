Arda Turan'a İspanya'da vergi soruşturması!

U21 Milli Takım teknik sorumluluğuna getirildiği öne sürülen ve yıllarca Atletico Madrid ile Barcelona'da top koşturan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya'da yayın yapan Sport'un aktardığına göre İspanya'da 'Ekonomik Suçlar Savcılığı Ofisi'ne 2021 yılında yapılan şikayet değerlendirmeye alındı.

Arda Turan'ın Atletico Madrid ve Barcelona'da oynadığı yıllarda yanlış gelir beyanında bulunduğu iddia edildi.

İddiaya göre Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarındaki beyanlarına göre talep edilen meblağları öderken bu ödemeleri, İspanya ile 'uyum anlaşması' yapmasını sağlayabilir.

Söz konusu habere göre Savcılık, Arda Turan'ın 4 milyon Euro gelir kazandığı reklam kampanyalarıyla ilgili imaj haklarının devredildiğini tespit etti.

Savcılığın 2015'te 3,2 milyon Euro, 2016'da ise 851 bin Euro reklam geliri tespit ettiği belirtilirken iki yılda 4 milyon Euro'yu aşan bir gelir için Arda Turan'ın ifadesine başvurulacağı öne sürüldü.