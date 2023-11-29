Arda Turan servetinin kaçta kaçını kaptırdığını duyurdu!

Hakkındaki 'kara para aklama' iddialarını kesin bir dille yalanlayan Arda Turan, "Ne kara parası, ben 600 maç oynadım. Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil" dedi.

Turan ayrıca yaşananlardan sonra yakın çevresine sitemde bulundu. Kimsenin kendisini 'geçmiş olsun' diye aramadığını belirtti.

Seçil Erzan, İstanbul'da Denizbank'ın Levent şubesinde müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.

"Ne kara parası? Ben 600 maç oynadım"

Turan, konuyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu.

Fon işlerinden anlamadığını belirten Arda Turan, işin içinde güvenilir insanlar olduğu için parayı Erzan’a teslim ettiğini söyledi.

Hakkındaki “kara para aklama” iddialarını kesin bir dille yalanlayan Turan, "Ne kara parası, ben 600 maç oynadım. 100'ün üstünde milli takım forması giydim. Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil." şeklinde konuştu.

"Tek üzüldüğüm şeyse kimsenin arayıp sormaması"

Oda TV'nin haberine göre Arda Turan, yakın çevresine yaşananlardan sonra sitem etti.

Son olarak Turan'ın, "Tek üzüldüğüm şey, kimsenin arayıp sormaması. Geçmiş olsun dememesi. Bu ülkede başarılı olunca insanların sürekli aşağıya çekmeye çalışması çok üzücü." diye yakındığı ifade edildi.