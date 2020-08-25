Arda Turan kilo verdi

Çalışmalara Florya'da devam eden Galatasaray'da, yeni transfer Arda Turan'ın azmi teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Bireysel çalışmalarla 75 kiloya kadar inen tecrübeli futbolcunun, Atletico Madrid'de oynadığı dönemdeki yağ oranına ulaştığı kaydedildi.

YENİ KAPTAN

Teknik direktör Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden biri olan 33 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda kaptanlık pazubandını da takacağı öğrenildi.

Arda'yı sol kanatta oynatmayı planlayan Terim'in, zaman zaman forvet arkasında da görev verebileceği belirtildi.