Arda Turan ile Aslıhan Turan’ın yeni evleri dudak uçuklattı!

Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’ın ikinci çocukları Asil Aslan'ı ise geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı. Yuvasına geri dönen ve Galatasaray'ın başarısı için ter döken Arda Turan'ın büyüyen ailesi için yeni bir yuva satın aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın yeni evlerini kaleme aldı.

Yuvasına geri dönen ve Galatasaray'ın başarısı için ter döken Arda Turan'ın büyüyen ailesi için yeni bir yuva satın aldığını yazmıştım.

Kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az 3-4 çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda, yeni yuvaları için 5 milyon dolar ödemişti.

Öğrendim ki Turan Ailesi, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabilmiş! Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, 2 dönüm bahçe içinde yer alan, 5 oda 3 salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtmiş!

Yeni yuvalarının dekorasyonunu ise ünlü iç mimar Hakan Ezer'e teslim etmişler. Ezer, Arda ve eşinin istekleri doğrultusunda resmen bir saray yavrusu yaratmış.

Turan çiftinin yeni yuvasını henüz birkaç kişi görmüş ve onlar da anlata anlata bitiremiyor. Umarım Arda ve ailesi yeni yuvalarında mutlu bir hayat sürer.