Arda Turan, Galatasaray üyesi oldu!

1. Lig'de 22 maç sonunda toplanılan 52 puanla lider durumda bulunan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, hayallerinden birini gerçekleştirdi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'a üyelik başvurusunda bulunan ve bu isteği kabul edilen genç teknik adam mazbatasını aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni üyesi olan 37 yaşındaki isim, mazbatasını Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.

Arda Turan konuya dair yaptığı paylaşımda, şunları dedi:

"Bu gurur bana bir ömür boyu yeter"

Arda Turan ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, GSYİAD Başkanımız Sayın İbrahim Hatipoğlu'na, camiamıza emek vermiş büyüklerimize ve tüm Galatasaray Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu gurur bana bir ömür boyu yeter.