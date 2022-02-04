Arda Kural yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Emret Komutanım dizisiyle tanınan ve ünlü aktör Leonardo Di Caprio'ya benzerliğiyle "Yerli Leonardo" olarak bilinen Arda Kural yıllar sonra ortaya çıktı.
Bir dönem, yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile herkesin sevgilisi haline Arda Kural'ın son hali görenleri oldukça şaşırttı.
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Emret Komutanım dizisindeki Ferit karakteri ile ününe ün katan Kural, uzunca bir süre sağlık sorunları ile boğuştu.
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Psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural, ünlü sanatçı Dilber Ay'ın hayatını konu alan filmin galasında görüntülendi.
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İstanbul galası Cinemaximum Kanyon’da düzenlenen filme çok sayıda ünlü oyuncu katıldı.
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