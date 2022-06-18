Arda Kural: Oyunculuğa geri dönüyorum

Ekim ayında seyirciyle buluşacak olan 'Yıldızlara Bak' adlı filmle yeniden setlere dönme hazırlıkları yapan Arda Kural, "Bıraktığım şeyleri geri almak adına oyunculuğa geri dönüyorum" dedi.

"ACIDAN ZEVK ALIŞIN ÖĞRETTİKLERİNİ YAŞAMAYI SEVİYORUM"

Kariyerine ara verdikten sonra başka bir hayat yaşamaya başladığını belirten oyuncu, "Acıdan zevk almanın bize öğrettiklerini yaşamayı seviyorum. Bu film de bana göre acıdan zevk alışın filmi. Hayatta başına gelebilecek en kötü duygunun sorularını soran dram yüklü bir film. Benim hayatımdan da kesitler taşıyor" dedi.

Filmde Arda Kural'a eşlik eden Öykü Gemici, "Arda'nın gözlerinin içindeki o ışık bile bana en iyisini yapmak için güç veriyor" açıklamasını yaptı.