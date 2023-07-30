Arda Güler'e sakatlık şoku! İspanyol doktor açıkladı

El Classico'da dün Barcelona ile karşılaşan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Kulüpten yapılan açıklamada ise Arda'nın sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak İspanya'ya döneceği açıklandı.

İspanyol basınında geniş yer bulan bu haber sonrası genç yıldızın sakatlığı detaylı şekilde incelenmeye başladı.

Marca'ya konuşan İspanyol Doktor Pedro Luis Ripoll, oyuncunun sakatlığının 3 veya 5 aylık tedavi gerektirebileceğini söyledi.

"Ciddi değilse 3 ay"

Dr. Pedro Luis Ripoll ise menisküs sakatlığını şöyle anlattı:

"Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur."