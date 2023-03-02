Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Kulübü, son dönemlerde yıldızı parlayan isimlerden biri olan Arda Güler için harekete geçmişti. Sarı-lacivertli kulüp, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Serbest kalma bedeli 30-35 milyon euro olacak

Teknik direktör Jorge Jesus'un, "Geleceğin yıldızlarından biri olacak" dediği Arda Güler ile imzalanacak yeni sözleşmenin detayları da netleşti.

Kanarya, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.