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Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Arda Güler ile sözleşme uzatma konusunda el sıkıştı. Genç yıldızla 2027 yılına kadar yeni kontrat imzalanacak. Serbest kalma bedeli ise 30-35 milyon euro civarı olacak.

Fenerbahçe Kulübü, son dönemlerde yıldızı parlayan isimlerden biri olan Arda Güler için harekete geçmişti. Sarı-lacivertli kulüp, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Serbest kalma bedeli 30-35 milyon euro olacak

Teknik direktör Jorge Jesus'un, "Geleceğin yıldızlarından biri olacak" dediği Arda Güler ile imzalanacak yeni sözleşmenin detayları da netleşti.

Kanarya, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.

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