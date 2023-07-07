Arda Güler, Real'e 6 yıllık imzayı attı!

Arda Güler kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç oyuncu, 2029 yılına kadar Real Madrid'in başarısı için ter dökecek. 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde 24 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis ve azami 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından da yüzde 20 payı bulunuyor.

Real Madrid Başkanı Perez'den açıklama

İmza töreni öncesi konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk.

Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler." diye konuştu.

"Türkiye'nin gururusun"

Perez, "18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız.

Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız. Asla şunu unutma; seni daima ailen destekleyecek, onlar için de çok duygusal bir gün. Çocukları, hayalini gerçekleştirdi. Arda, sen Türkiye'nin de gururusun." ifadelerinde bulundu.

Arda Güler: Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum

Florentino Perez'in açıklamalarından sonra konuşan genç oyuncu Arda Güler, "Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Arda Güler ayrıca, "Fenerbahçe taraftarının kırgınlığını anlıyorum ancak dünyanın en büyük kulübü sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız bunu reddedemezsiniz. Onları çok seviyorum. Bana kırılmasınlar." diyerek sözlerini noktaladı.