Arda Güler, imza için Madrid'e gidiyor!

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçen Arda Güler, gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri de peşine takmayı başardı.

Sağlık kontrolü için Madrid'e gidiyor

Sarı-lacivertli takımda devam etmeme kararı alan ve Real Madrid ile anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Madrid'e hareket edecek. Sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü'nün kasasına ise ciddi anlamda katkı sunacak ayrıca sarı-lacivertliler genç futbolcunun bir sonraki satışından da pay alacak.

6 yıllık sözleşme

Öte yandan Arda Güler'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra 6 senelik sözleşmeyi imzalaması ve transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.