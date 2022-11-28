Arda Güler için PSG ile ilk görüşme gerçekleşti!

Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler kısa sürede Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti, devleri peşine taktı. Performansıyla 17 yaşında A Milli Takım'a kadar yükselen genç yıldız, Çek Cumhuriyeti ile oynanan özel karşılaşmada ilk kez milli formayı sırtına geçirdi. 17 yaşındaki yetenek, Spor Toto Süper Lig'de 5 maçta boy gösterirken 2 kez ağları salladı. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 4 karşılaşmaya çıkan Arda, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

PSG ve Barcelona'nın Arda Güler yarışı

İspanyol AS Gazetesi ve Fransız internet sitesi Le10Sport, Arda Güler için şu anda Barcelona ile PSG arasında bir savaş yaşandığını belirtti. Yapılan haberlerde Katalan ekibinin Kayserispor’dan Emre Demir’i kadrosuna kattığı hatırlatılarak sarı-lacivertli yıldız için de devrede olduğu belirtildi.

25 milyon euro'yu gözden çıkardılar

PSG’nin Arda Güler için 25 milyon euro (484 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. Luis Campos, Galatasaray’da başkanlık yaptığı dönemde Burak Elmas’ın danışmanı olarak görev yapmıştı. Arda Güler'i yakından tanıyan Portekizli futbol adamının transferde ısrarcı olduğu belirtildi.