Arctic Monkeys biletleri karaborsada 9.000 TL'yi gördü

2000’lerin başında İngiltere'de kurulan İngiliz rock grubu Arctic Monkeys’in 9 ve 10 Ağustos 2022’de İstanbul’da vereceği iki konserin biletleri, yasal bilet satış sitesinde satışa çıkar çıkmaz tükendi. Birkaç dakika içerisinde tüm kategorilerdeki biletler satılırken yurtdışı kaynaklı çeşitli bilet değişim ve satış sitelerinde Arctic Monkey İstanbul konserleri için fahiş fiyatlara bilet satıldığı görülüyor.

Dakikalar içinde karaborsaya düştü

Zorlu PSM’de gerçekleşecek konserler için kategorilerine göre 275 ile 616 lira arasında satılan biletlerden almak isteyenler, biletler satışa çıktıktan birkaç dakika sonra “tükendi” ibaresiyle karşılaştı. Diğer yandan “karaborsa” olarak değerlendirilen kimi sitelerde ise biletler kategorisine göre 4 bin 700 ile 8 bin 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

275 TL'den 9.000 TL’ye çıktı

Kimi karaborsa platformlarında konser biletleri neredeyse 3 bin TL’ye satışa çıktı.

Resmi bilet fiyatları 275 TL’den başlayan ve 748 TL’ye kadar çıkan konserin biletleri kısa bir müddette tükenirken, birtakım platformda biletler karaborsa olarak satışa çıktı.

Olağanda 363 TL’den satışa çıkan balkon bileti karaborsa sitelerinde 3.477 TL’ye satılıyor.

Sahne üstü bilet fiyatlarının karaborsada 9.000 TL’ye satışa çıkmasının ardından Arctic Monkeys konuyla ilgili herhangi bir açıklama hyapmadı.