AjansHaber.com.tr Gündem Araştırma üniversitelerine yeni düzenlemeler

Araştırma üniversitelerine yeni düzenlemeler

Yükseköğretim Kurulu, araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri bugün açıklayacak.

YÖK tarafından yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında alınan yeni kararların kamuoyu ile paylaşılacağı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda, programda yapılan yeni düzenlemeler konusunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından bilgilendirmeler yapılarak, araştırma üniversitelerine program beratları takdim edilecek.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, programda yer alan üniversitelerin rektörleriyle genel bir değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi
Üç bakanlıkta kritik atamalar.
Asgari ücrette 4.050 TL heyecanı
F16'lar konusundaki talebimizi ABD''ye ilettik
Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti!
Otomotiv bayiine stokçuluk cezası
HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları