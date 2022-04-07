Aras Bulut İynemli'nin Atatürk dizisindeki partneri Emma Watson!
Disney Plus’ın Mustafa Kemal Atatürk dizisinde Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İynemli'ye dizide dünyaca ünlü yıldız Emma Watson eşlik edecek. Dizinin müziklerini ise Oscarlı müzisyen Hans Zimmer yapacak.
Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus’ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisi geliyor.
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Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.
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İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.
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