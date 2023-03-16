Araplardan Messi'ye çılgın teklif!

Fransız ekibi PSG ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Lionel Messi, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e imza atmaya çok yakın. Son zamanlarda yapılan teklifle ilgili pek çok haber ortaya çıkarken, iş artık somut boyuta geldi.

Baba Jorge Messi, transfer görüşmelerini sürdürmek amacıyla Suudi Arabistan'a gitti. Jorge Messi, Suudi Arabistan'dan Barcelona'ya geçti.

600 milyon euro iddiası

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ın ezeli rakibi olan Al-Hilal, Lionel Messi'ye 2 yıllığına 600 milyon Euro ödeyeceği bir kontrat sundu.

Lionel Messi, 2 yıl için 600 milyon Euro önerilen kontratı imzalarsa tarihin en pahalısı olacak.