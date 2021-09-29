Arap coğrafyasında sıra dışı adım: İlk kadın başbakan olacak

Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, olağanüstü önlemlere ilişkin 22 Eylül 2021 tarihli 117 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümet kurma görevini, Necla Buden Harem Ramazan'a verdi.

Paylaşımda görevin "mümkün olan en hızlı sürede" tamamlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Ramazan, hükümeti kurması halinde "Tunus'un ilk kadın başbakanı" olacak.

Necla Buden Ramazan kimdir?

Ramazan, 1958 yılında Tunus'un merkezindeki Kayrevan vilayetinde doğdu.

Buden, Tunus Ulusal Mühendisler Okulu'nda Yüksek Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Jeoloji Bilimleri Uzmanı olan Buden, Tunus Yüksel Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı bünyesindeki Dünya Bankası projelerini yürütüyordu.

2011 yılında Yüksek Eğitim Bakanlığı'nda Kalite Kontrol Daire Başkanı olarak atanmıştı

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.