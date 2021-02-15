Aranan isim Reyhanlı'da yakalandı!

Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi. pic.twitter.com/FXAxRlsNTi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2021