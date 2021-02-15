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Aranan isim Reyhanlı'da yakalandı!

MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi.

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