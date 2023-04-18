Aranan golcü İngiltere’de bulundu!

Beşiktaş, forvet hattı için gündemine Raul Jimenez'i aldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Raul Jimenez'in yaşadığı sakatlığın da etkisiyle kulübü Wolverhampton'daki önemini kaybettiği belirtildi. Meksikalı futbolcunun, bu durum nedeniyle İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

Beşiktaş ve Club America

Raul Jimenez'in bu sezon kısıtlı dakika alması nedeniyle taliplerinin de az olduğu vurgulandı. 31 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteren takımlar arasında en dikkat çeken ekiplerin Club America ve Beşiktaş olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş teklif yapacak

Şu an için Raul Jimenez için resmi teklif olmadığı ancak Beşiktaş'ın sezon sonunda teklif yapmasının olası olduğu belirtildi.

Kafatası kırılmıştı!

2020 yılında David Luiz ile çarpışan Raul Jimenez'in kafatası kırılmıştı. Meksikalı futbolcu, o dönemden bu yana ülkesinin milli takımında ve Wolverhampton'da geri planda kalmaya başladı.

Bu sezon performansı

Wolverhampton'da bu sezon toplamda 18 maçta süre alan Raul Jimenez, 3 kez gol sevinci yaşadı.