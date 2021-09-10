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Aranan FETÖ'cü evindeki gizli bölmede yakalandı

Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Polis, bir şüpheliyi evindeki gizli bölmede yakaladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan FETÖ mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda terör faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen R.E., U.N., M.A.K. ve O.Ç.'nin yakalanması için adli makamlardan alınan izinle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANMAMAK İÇİN GİZLİ BÖLME YAPMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden U.N., herhangi bir aramada yakalanmamak için daha önceden hazırladığı gizli bölmede saklanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Operasyonda 2 adet tabanca, 17 adet cep telefonu, şüphelilere ait sahte kimlikler, çok sayıda flaş bellek, sim kart, harddisk gibi dijitaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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