Arama kurtarma ekibini taşıyan midibüsü devrildi!

M.A. (55) idaresindeki 06 BH 6693 resmi plakalı midibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K. (27), H.H. (30), Z.Y. (50), K.D. (31), A.N.Y. (53), B.M. (49), U.K. (51), F.A. (48), K.T. (35), O.B. (43), Ç.Ç. (33) ve M.A. (44) yaralandı.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.